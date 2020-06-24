» لماذا يغيب محمد صلاح عن ليفربول؟.. المدرب يجيب

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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن أسباب غياب نجمي الفريق محمد صلاح وروبيرسون عن التدريبات ومباراة إيفرتون الماضية.


وقال كلوب للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "هما اثنان من أفضل اللاعبين في العالم بمراكزهما، لذا بالتأكيد يمثلان إضافة بالنسبة لنا، وإضافة لأي فريق، لذا بالطبع إضافة لنا".


وتابع: "لم يتدربا مع الفريق خلال فترة الإعداد لمدة 10 أيام، لكنهما عادا إلى الفريق قبل المباراة بيومين ضمن التدريب الجماعي".


وأضاف: "لا يمكن أن ننسى أننا أمام 10 مباريات بعد إيفرتون، لذا في أمور كهذه يجب أن تكون لديك الحساسية المطلوبة، وتستمع إلى الفريق الطبي".

وواصل: "هذا ما فعلته، ولهذا صلاح لم يلعب وروبيرتسون لم يكن ضمن القائمة، لكنهما الآن في حالة جيدة".


وتنطلق مباراة  ليفربول وكريستال بالاس في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد رود معقل فريق الريدز ليفربول.


ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما يحتل نادي كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.


ويحتاج ليفربول للفوز في مباراة اليوم وتعثر مانشستر سيتي في مباراته أمام تشيلسي غدًا في البريميرليج، للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي.

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