أول دولة خليجية تعلن حرية الحركة طوال اليوم دون تقييد

24 يونيو 2020 - 08:53 م

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة ، السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء.



كما أعلنت انتهاء برامج التعقيم في البلاد، والتي تبنتها في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.



يشار إلى أن حجم الإصابات بالفيروس تراجع في الإمارات خلال الفترة الأخيرة، في حين ارتفعت نسبة التعافي.



