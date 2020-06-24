» بعد جراحة فاشلة في «القضيب».. مريض يهاجم الطبيب بسكين

تعرض طبيب مسالك بولية في الصين للهجوم بسكين على يد مريض، بعد أن أجرى له عملية جراحية فاشلة في القضيب.
وعالج البروفيسور منغ تشينج جون (55 عامًا)، وهو مسؤول المسالك البولية في المستشفى الأول التابع لجامعة تشنجتشو، المريض من ضعف الانتصاب وسرعة القذف.
وأعطى البروفيسور منج، المريض حقنة في العام الماضي لكنه تسبب في ورم، وهو ما جعله يلقي باللائمة على الطبيب بسبب مشاكله المستمرة.
وقام المهاجم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه وعمره، بقطع يد الطبيب وعنقه اليسرى خلال هجوم أمس في المستشفى.
كما أصيب طبيب ثانٍ هرع لمساعدة البروفيسور منج بجرح في يده، قبل أن يتمكن أمن المستشفى من السيطرة على المهاجم.
ويعالج الطبيبان حاليًا في المستشفى من إصابات وصفت بأنها غير مهددة للحياة. بينما نقل المشتبه به إلى حجز الشرطة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وقالت عاملة صحية، لم تكشف عن اسمها، لوسائل إعلام محلية: "في الوقت الذي هرعنا فيه إلى البروفيسور منج، كان المريض قد ضربه بالفعل. حاول زميل منعه. لكنه قطع إصبعه الصغير".
وأضافت: "عندما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، عرف نفسه بأنه مريض بالمستشفى".
وقالت طبيبة ثانية: "أعتقد أنه كان يحاول الانتقام. سمعت أنه سعى لدى (البروفيسور منج) لعلاج مشاكل الإنجاب عند الذكور في عام 2019".
وأضافت: "حصل على حقنة وتسبب في تورم. كان يعتقد أن البروفيسور منج تسبب بطريقة ما في مشاكله".
وقال المستشفى إنه عزز الأمن بعد الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق.