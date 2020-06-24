» الاتحاد السكندري يتخذ إجراءًا عاجلًا بشأن لاعبه المصاب بكورونا

أظهرت المسحة الاولى التى أجراها لاعبو الإتحاد السكندرى أمس وجود أول حالة إيجابية لفيروس كورونا، ولكن رافضين الإفصاح عن اسمه احتراما لمشاعره ومشاعر أهله.

وتم على الفور اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لعزل اللاعب من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذى سيتولى جميع الإجراءات بعلاج اللاعب بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبى لإتحاد الكرة.

وأصدر رئيس الاتحاد السكندري محمد مصيلحى توجيهاته بتوفير كافة اللوازم والادوية الطبية لعلاج حالة اللاعب حتى يتم شفائه مع ضرورة عزله مدة الـ14 يوم طبقا للبروتوكول المعمول به فى كافة دول العالم.

ومن جانبه كشفت اللجنة الطبيه بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 6 حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته انديه الدوري المصري الممتاز.

وشمل المسح الطبي جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، ولم يكشف عن اسم اللاعبين أو الإداريين التي ظهرت عيناتهم إيجابية وذلك في ظل استعداد الأندية للعودة إلى التدريبات.