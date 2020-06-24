ننشر أسماء أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة المشكلة بأمر رئاسي

أحمد سالم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي وعضوية كل من:
1- المستشار عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك – نائب رئيس مجلس الدولة .
2 – محمد حسن أبو عيش – ممثلا لوزارة المالية.
3 – سامية زين العابدين عبد الله محمد – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .
4 اأحمد مختار مصطفي طلبة – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
5- وليد عبد العزيز عبد العزيز عامر – ممثلا للصحافة القومية .
6- سامح عبد الله محمد – ممثلا للصحافة القومية.
7- أسامة سعيد محمد عثمان – ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.
8- فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
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