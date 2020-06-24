ننشر أسماء أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة المشكلة بأمر رئاسي

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي وعضوية كل من:

1- المستشار عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك – نائب رئيس مجلس الدولة .

2 – محمد حسن أبو عيش – ممثلا لوزارة المالية.

3 – سامية زين العابدين عبد الله محمد – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

4 اأحمد مختار مصطفي طلبة – من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5- وليد عبد العزيز عبد العزيز عامر – ممثلا للصحافة القومية .

6- سامح عبد الله محمد – ممثلا للصحافة القومية.

7- أسامة سعيد محمد عثمان – ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

8- فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.


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