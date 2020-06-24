» العثور على زوجة وزير بريطاني سابق ميتة في ظروف غامضة

24 يونيو 2020 - 06:57 م



عُثر على زوجة أوين باترسون، وزير البيئة البريطاني السابق عن حزب المحافظين، ميتة في الغابة بالقرب من منزل العائلة في شروبشاير في مقاطعة ميدلاند الغربية في إنجلترا.



تزامنت وفاتها مع عيد ميلادها الرابع والستين. وقال باترسون في بيان، إن فقدان زوجته روز، جاء بمثابة "صدمة رهيبة" للأسرة.



وأضاف: "بحزن شديد يجب أن أبلغكم أن زوجتي روز قد وجدت ميتة في منزل عائلتنا في شروبشاير. لقد تزوجت أنا وروز لمدة 40 عامًا. كانت زوجة رائعة ومهتمة وأمًا وجدّة. لقد جاء موتها بمثابة صدمة رهيبة لنا جميعًا".



وتابع: "أطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية نفسي وعائلتي في هذا الوقت العصيب للغاية".



وقالت شرطة وست ميرسيا، إنه يتم التعامل مع الوفاة حاليًا على أنها غير مبررة.



وأضاف متحدث: "يمكننا التأكد من العثور على جثة امرأة في الغابات بالقرب من بانت لين في سوديلت في إلسمير. في هذه المرحلة يعتقد أنه لا يوجد تدخل من طرف ثالث".



وأشار إلى أن أنه تم العثور على الجثة في "الساعات الأولى من صباح اليوم".



وتزوج باترسون من روز في عام 1980، ولهما ثلاثة أبناء هم: فيليكس ونيد، وإيفي.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان على باترسون أن يعزل نفسه للمرة الثانية، بعد أن ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا نفسه. في أوائل يونيو، أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" أن بعض أفراد عائلته ظهر عليهم أعراض (كوفيد – 19).



وقال باترسون إنه سيؤجل عودته المقررة إلى مجلس العموم حتى يكون اختبار أقاربه سلبيًا للفيروس. وغرد: "لا يمكنني التصويت، إنه أمر محبط حقًا.. هناك تصويت يجري الآن. كنت قد خططت لاجتماعات، ولكن بالطبع القواعد هي القواعد. إنه من أجل صحة الآخرين.. الخطر هو إذا نقلته إلى شخص كبير السن أو مصاب بحالة كامنة. كلنا يمكن أن نمرره ، لذا علينا أن نكون حذرين".

