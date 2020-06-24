صدمة ورعب.. زوجة لاعب شهير «عارية» تواجه عصابة مسلحة

24 يونيو 2020 - 06:56 م



قضت محكمة بريطانية بمعاقبة متهمين بالسطو على منزل نجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي، ديماراي جراي بالسجن 85 عامًا.



وكانت صديقة جراي، إيما هيكمان، داخل المنزل وقت الحادث، بينما كانت تستلقي عارية على السرير مع طفلها البالغ من العمر ستة أسابيع، كما استمعت المحكمة.



وقال المدعي العام، مايكل داك لمحكمة برمنجهام: "إن المتهمين هم مجموعة من المجرمين المنظمين. بين أكتوبر 2018 وأبريل 2019 ارتكبوا سلسلة من عمليات السطو المسلح والسطو على المباني التجارية والسكنية".

وأشار إلى أن المتهمين هاجموا منزل جراي، الذي "لم يكن موجودًا فيه خلال ذلك اليوم. كان في العمل"، لافتًا إلى أن "العصابة بقيت في الطابق السفلي لفترة قصيرة قبل الصعود إلى الطابق العلوي حيث كانت الآنسة هيكمان (22 عامًا)، نائمة".



وقال الادعاء: "لقد استيقظت من نومها واستقبلها منظر رجل كان ملثمًا ويحمل سكينًا سوداء كبيرة. لقد كانت محاصرة بالكامل وحوصرت في حدود غرفة نومها. التقط أحد المتسللين سكينًا استخدمه جراي لفتح الطرود والأظرف".



وقالت هيكمان خلال المحاكمة، إن العصابة طلبت مجوهرات وأموال، مشيرة إلى أن المهاجمين انتزعوا ساعتها الـ "رولكس" وحذروا من أن والدتها "ستتعرض للأذى" بعد أن أخبرتهم أنها في الطريق، واستولوا على نقود ومجوهرات بقيمة 24000 جنيه إسترليني.



قال القاضي ريتشارد بوند: "لقد قدمت (هيكمان) بشجاعة أدلة ومن الصعب نسيان الرعب الواضح الذي شعرت به عندما واجهها ثلاثة رجال ملثمين في غرفة نومها. لقد أصيبت بصدمة بسبب ما حدث وانتقلت من المنزل".



