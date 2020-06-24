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هيفاء وهبى تثير الجدل في الجيم بصدر مفتوح "فيديو"

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رياضة

هيفاء وهبي

فنانة

صدر عاري

تحظى الفنانة اللبنانية ?هيفاء وهبي?، بمتابعة واهتمام الملايين في العالم العربي، الذين يهتمون بكل تفاصيل حياتها، حيث تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد لها من داخل صالة رياضية "جيم" وهي تمارس تمارين رياضية لتحافظ على رشاقة جسدها.

وتضمنت الفيديوهات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي احتفت هيفاء وهبى بها عبر حسابها على موقع "تويتر"، وهي ترتدي ملابس رياضية بصدر مفتوح وتؤدي عددًا من التمارين الرياضية.

وأثارت الفيديوهات جدلا بين متابعيها، متسائلين عن سر رشاقة جسدها رغم تقدمها في العمر، فيما علق البعض على ملابسها وصدرها المفتوح، حسب قولهم.

وتخوض الفنانة هيفاء وهبى معركة قضائية عنيفة مع مدير أعمالها محمد وزيري، والتي اتهمته بسرقتها فضلًا عن تطور الأحداث وقيام الأخير برفع دعوى إثبات زواج منها والتي تنفيها بدورها، كما اتهمته باستيلائه على عقارات تخص شقيقتها.

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#هيفاء_وهبي في الجيم

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