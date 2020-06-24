» فيديو رائع لغسل وتعقيم الكعبة المشرفة

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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص.

وتم نشر مقطع فيديو بثته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر حسابها على "سناب شات"، يوثق عمليات التنظيف والتعقيم للكعبة المشرفة.

وتتم عملية إزالة الغبار من سطح الكعبة المشرفة بطريقتين آلية ويدوية، ويتم إنجاز ذلك في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات.

ويتم الأمر بصفة دورية للحفاظ على نظافة ومظهر الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام بشكل عام، في ظل اهتمام خاص من العاهل السعودي الملك سلمان.

وقررت السلطات السعودية إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.


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