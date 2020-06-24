أسراب النمل الطائر تغزو بريطانيا

24 يونيو 2020 - 05:19 م

ضربت أسراب النمل التي تتكاثر في مثل هذا الوقت من كل عام، بريطانيا، وهو الأمر الذي يعزوه خبراء البيئة إلى أنها تنتشر بأعداد هائلة خلال موسم التزاوج.



وبعد فترة من الطقس الحار والرطب، تطير أسراب النمل في السماء بأعداد كبيرة، وترفرف في الأفق، ثم تتساقط في مناطق مختلفة، وتوفر هذه الظاهرة مصدرا رئيسيا لغذاء بعض الطيور.



ويعد غزو الحشرات حدثا سنويا، يُعرف باسم "يوم النمل الطائر"، وعلى الرغم من أنه أشبه بموسم، لكنه يحدث في أي وقت بين يونيو وبداية سبتمبر، ويستمر عدة أيام.



وفي أحد أيام الصيف الحارة في يوليو 2019، رصدت الأقمار الصناعية المتخصصة بطقس المملكة المتحدة هطولاً للأمطار، لكن بعد التدقيق فيها تبين أنها أسراب من النمل الطيّار تتساقط كالمطر.



وتحدث الزيادة المفاجئة في أعداد النمل الطائر خلال موسم التزاوج، حيث تخرج ملكة النمل من أعشاشها، وتبدأ في البحث عن شريك جديد لبناء مستعمرة جديدة.



ويتكرر يحدث يوم النمل الطائر كل عام خلال فصل الصيف عندما يسخن الطقس، ويمكن أن تستمر الفترة بالفعل لعدة أسابيع.



لكن عادة ما تحدث خلال يوم واحد، حيث يوجد الملايين من حشرات النمل الطائرة. ويقول الخبراء إنها مرحلة مهمة في تكاثر أنواع النمل.



وقال أندرو وايتهاوس من صندوق حماية اللافقاريات هو مؤسسة خيرية للحفاظ على الطبيعة مقرها بريطانيا: "يوم النمل الطائر عجيب في الطبيعة. هذا هو الوقت الذي يقوم فيه الجيل القادم من الذكور والملكة النمل برحلاتهم الزوجية".



وأضاف: "في يوم حار وهادئ في وقت ما بين يونيو وسبتمبر، سيهجر الآلاف من الذكور والملكات المجنحات من العديد من المستعمرات في نفس المنطقة للعثور على رفيق. إنه لأمر لا يصدق أن مختلف المستعمرات يمكن أن تنسق هذه الرحلات بدقة".



وتابع: "بمجرد التزاوج ستهبط الملكات الجديدة، وتفقد جناحيها وتبحث عن حفرة أو شق لبدء مستعمرة جديدة. تنتهي العملية بأكملها في غضون بضع دقائق أو ساعات".



ومضى شارحًا: "يمكن أن يكون لديك أكثر من يوم واحد من النمل الطائر في منطقتك، حيث يوجد العديد من الأنواع، وحالات الطوارئ هي استجابة لظروف الطقس المحلية".



واعتبر أن "النمل مخلوق مفيد جدًا، ويتحكم في آفات المحاصيل، ويحافظ على التربة الصحية، وتشتت بذور النباتات. كما أن الظهور المفاجئ لآلاف النمل في يوم النمل الطائر يوفر أيضًا وليمة للحيوانات الكبيرة مثل الطيور".

