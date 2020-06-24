«مايا خليفة»: أفلامي «ستطاردني حتى الموت»

24 يونيو 2020 - 04:55 م







حذرت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، مايا خليفة، الفتيات من دخول صناعة الإباحية، واصفة إياها بأنها "سامة".



وعلى الرغم من اعتزالها قبل ست سنوات، إلا أن مايا لا تزال من أكثر نجوم البونور التي يتم البحث عنها. وقالت إنها شاركت في 11 فيلمًا خلال فترة ثلاثة أشهر في عام 2014 ستظل تطاردها حتى تموت.



وشاركت الممثلة الأمريكية من أصل لبناني، متابعيها على موقع "تيك توك"، مقطع فيديو تحدث فيها عن عملها في صناعة الإباحية والحصيلة العاطفية والعقلية من وراء ذلك.



وأضافت إن "تذكر مئات الملايين، وانطباع الناس الوحيد عنك يعتمد فقط على أدنى ثلاثة أشهر، وأكثرها سمية وغير معهودة في حياتك عندما كان عمرك 21 عامًا".



وردت على مستخدمة قالت: "عندما تدرك أن "البورنو" يدفع لك 20 ألفًا لتكون في فيديو بدون وجهك"، ناصحة إياها: "لا تفعلي ذلك.. لا يستحق"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".



وتدعي مايا أنها حققت 12000 دولار فقط لمقاطع الفيديو الخاصة بها، ولم تتلق أي أموال بعد ذلك. وادعت أيضًا أنها حاولت دون جدوى إزالة مقاطع الفيديو الخاصة بها من مواقع البالغين المختلفة لسنوات.



وفي أحد مقاطع الفيديو، ارتدت مايا، وهي مسيحية كاثوليكية، الحجاب الإسلامي، ما أثار تهديدات بالقتل من "داعش" وفجر غضب العديد من المسلمين.



وقالت مايا ردًا على منشور: "هذه الفيديوهات الـ 11 ستطاردني حتى أموت، ولا أريد أن تمر فتاة أخرى بذلك".

