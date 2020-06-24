  • الأربعاء 24 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجيب محفوظ

عملية عاجلة لترميم "معطف" نجيب محفوظ

السعودية.. قرارات جديدة بشأن المساجد

الزمالك

رسميًا.. الزمالك يعلن انسحابه من الدوري

أوباما وترامب

"أوباما" يتوقع نهاية رئاسة "ترامب"

كورونا في المغرب

طبيبة بعزل أسوان تروي أبشع أيامها مع مرضى كورونا

الروسية ورجل الاعمال الكويتي

تأييد حبس رجل أعمال كويتي وروسية 15 عامًا

الشرطة الايطالية

اعتقال مصري في إيطاليا هاجم الشرطة بكلب

كورونا

تحذير عاجل من إدارة الأدوية الأمريكية: مطهر لليدين يؤدي إلى الوفاة

شوبير

بعد بلاغه ضد مرتضى منصور.."شوبير" يغرد عن "الحمير"

اجراء تحليل كورونا للاعبين

اكتشاف أول إصابات بـ"كورونا" بين لاعبين في هذه الأندية

مايا خليفة: أفلامي المخلة ستطاردني حتى أموت

الصفحة الأخيرة

مايا خليفة
مايا خليفة

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

مايا خليفة تثير الجدل بمشهد مع فنان مصري شهير

#

وزير التعليم يمد فترة تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل

#

جمال شعبان يوضح روشتة الوقاية من أمراض القلب

#

آخرهم مايا خليفة.. أزمات عمرو واكد في هوليوود



حذرت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، مايا خليفة، الفتيات من دخول صناعة الإباحية، واصفة إياها بأنها "سامة".

وعلى الرغم من اعتزالها قبل ست سنوات، إلا أن مايا لا تزال من أكثر نجوم البونور التي يتم البحث عنها. وقالت إنها شاركت في 11 فيلمًا خلال فترة ثلاثة أشهر في عام 2014 ستظل تطاردها حتى تموت.

وشاركت الممثلة الأمريكية من أصل لبناني، متابعيها على موقع "تيك توك"، مقطع فيديو تحدث فيها عن عملها في صناعة الإباحية والحصيلة العاطفية والعقلية من وراء ذلك.

وأضافت إن "تذكر مئات الملايين، وانطباع الناس الوحيد عنك يعتمد فقط على أدنى ثلاثة أشهر، وأكثرها سمية وغير معهودة في حياتك عندما كان عمرك 21 عامًا".

وردت على مستخدمة قالت: "عندما تدرك أن "البورنو" يدفع لك 20 ألفًا لتكون في فيديو بدون وجهك"، ناصحة إياها: "لا تفعلي ذلك.. لا يستحق"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وتدعي مايا أنها حققت 12000 دولار فقط لمقاطع الفيديو الخاصة بها، ولم تتلق أي أموال بعد ذلك. وادعت أيضًا أنها حاولت دون جدوى إزالة مقاطع الفيديو الخاصة بها من مواقع البالغين المختلفة لسنوات.

وفي أحد مقاطع الفيديو، ارتدت مايا، وهي مسيحية كاثوليكية، الحجاب الإسلامي، ما أثار تهديدات بالقتل من "داعش" وفجر غضب العديد من المسلمين.

وقالت مايا ردًا على منشور: "هذه الفيديوهات الـ 11 ستطاردني حتى أموت، ولا أريد أن تمر فتاة أخرى بذلك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو رائع لغسل وتعقيم الكعبة المشرفة
» لأول مرة.. ولادة ثلاثة توائم مصابين بـ"كورونا"
» إسقاط التهم عن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق «مايكل فلين»
» «ترامب» يغضب الآسيويين بوصف «عنصري» لفيروس كورونا
» اليوم.. الشمس تبتسم في الغروب "ظاهرة نادرة"
» صحة الشرقية تزف بشرى بشأن أرقام التعافي
» كورونا المتهم في سقوط الطائرة الباكستانية ومقتل 97 على متنها
» السعودية: شفاء 113 ألف حالة من مصابي كورونا
» اجتماع مهم بـ "كاف" لحسم مصير بطولاته
» المالية تكشف حقيقة الضريبة على مستخدمي الإنترنت مواقع التواصل
» نيولوك جديد لنجم الأهلى بمران "التتش"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية