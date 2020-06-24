اعتقال مصري في إيطاليا هاجم الشرطة بكلب

24 يونيو 2020 - 04:54 م

أعلنت مصادر أمنية إيطالية الأربعاء، عن اعتقال مواطن مصري (29 عاما) في روما، على خلفية مهاجمته موظفي دائرة البلدية ثم رجال الشرطة.

وقالت الشرطة إن "الحادث وقع بعد ظهر الثلاثاء في ضاحية فيوميتشينو التابعة لروما، حيث دخل الرجل (هـ. أ.) إلى مكاتب البلدية بصحبة كلبه وبدأ بمهاجمة الموظفين وتهديدهم بسلسلة حديدية ثم غادر نحو شارع مجاور".

وأفادت المصادر وفق وكالة "آكي" الإيطالية، بأن "رجال مركز شرطة فيوميتشينو تعقبوا الرجل، ولكنه هاجمهم بحركات نابية، وبدأ بالصراخ قائلا: سأحرق المدينة بأكملها إن لم أحصل على الوثائق، مهددا إياهم بالقتل، بينما أطلق عليهم كلبه الذي عض ذراع أحد عناصر الشرطة".

وتابعت المصادر أنه "بعد بضع دقائق، تمكن رجال الشرطة من تهدئة الرجل وفتشوه، ليعثروا في حقيبته على خنجر، مقص مطبخ وسلاح ننشاكو"، وأضافت أنه "بعد اصطحابه لمكتب الشرطة، انفجر مرة أخرى".

وذكرت الشرطة أنه "تم توقيف المواطن الأجنبي، مصري الجنسية، الذي يمتلك سجل سوابق حافلا لدى الشرطة، بتهمة تهديد ومقاومة موظفين عموميين، وحمل غير قانوني لأسلحة وأدوات قابلة لإلحاق الأذى"، ومن ناحية أخرى "تم عهد كلبه لموظفي بيت الكلاب الصحي في بلدية روما".

وقال رجال الشرطة، إنه "عند مرافقتهم المعتقل ليدخل المركز، صرخ: "الله أكبر"، واختتموا بالقول إنه "سيتم التحري عنه من قبل محققي الشرطة".