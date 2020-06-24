مفاجأة بالصور.. القبض على فنان شهيرة شارك في 2000 فيلم مخل

24 يونيو 2020 - 04:49 م

في مفاجأة صادمة القت قوات الشرطة القبض على الفنان الأمريكي الشهير رون جيريمي، ووُجّهت له تهمة اغتصاب 3 نساء والاعتداء الجنسي على رابعة، على ما أعلنت أجهزة المدعية العامة في لوس أنجلوس.

وشارك رون جيريمي في أكثر من 2000 فيلم إباحي منذ نهاية السبعينات، لكنه يواجه منذ فترة طويلة اتهامات في هذه الأوساط وقد استبعد من الكثير من النشاطات في السنوات الأخيرة.

وجاء في بيان صادر عن أجهزة المدعية العامة في لوس أنجلوس أن تهمة ارتكاب أربعة اعتداءات منفصلة بين العامين 2014 و2019، وجهت رسميا إلى الممثل.

وارتكبت عملية اغتصاب العام 2014 في منزله في لوس أنجلوس والاعتداءات الثلاثة الباقية في حانة في هوليوود بين العامين 2017 و2019.

ويراوح عمر مقدمات الشكاوى بين 25 و46 عاما.

وقد اختارت أجهزة المدعية العامة جاكي لايسي عدم الكشف عن هوياتهن، علما أنه تم التخلي عن ملاحقة رون جيريمي في قضية خامسة تعود للعام 2016 لعدم توافر عناصر كافية.