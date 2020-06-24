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بـ"الروب" في غرفة النوم..فنانة كويتية شهيرة تصدم الجميع

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أمل العوضي
أمل العوضي

محمد فضل

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فنانة كويتية

عملية تجميل

روب

أمل العوضي

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو  قالوا أنه للفنانة الكويتية الشهيرة أمل العوضي، بعد إجرائها عملية تجميل، وهو ما صدم البعض لتغير ملامحها بشكل كبير، وظهورها بـالروب" في غرفة نومها.

وبينما أكد البعض أن الفيديو للفنانة والمذيعة أمل العوضي، شكك آخرون في الفيديو بأنه يخص "العوضي"، فيما قال البعض أنها استغلت فترة الحجر المنزلي وأجرت عملية التجميل.

وأعلنت أمل العوضي مؤخراً عن خضوعها لإجراء تجميلي جديد عبر رفع حاجبيها بحقن البوتوكس، حيث نصحها متابعوها بالتوقف عن عمليات التجميل لأن شكلها حقاً تغير عن بداياتها، إلى جانب أن ملامحها جميلة ولا داعي لإجراء هذه التعديلات على وجهها.

وغالباً ما تنشر أمل العوضي مقاطع فيديو لها من داخل عيادة التجميل قبل الخضوع لأي إجراء، وتكشف لمتابعيها عن تفاصيل الخطوة التي ترغب في القيام بها ثم تستعرض شكلها بعد الانتهاء من الأمر، ورغم صراحتها فيما يخص خضوعها للتجميل، إلا أنه عادة ما تتباين الآراء حول شكلها، ما بين مؤيد للتعديل على شكلها وآخر يطالبها بالتوقف والعودة لملامحها الطبيعة.

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