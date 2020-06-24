» صحة الشرقية تزف بشرى بشأن أرقام التعافي

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 77 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 3 من مستشفي السعديين المركزي.

كما تم شفاء 2 من مستشفي أبو حماد المركزي، و 15 من مستشفي حميات الزقازيق، و 7 من مستشفي الحسينية المركزى، و 9 من مستشفي عزل فاقوس، و 7 من مستشفي الصالحية المركزي، و 5 من مستشفي ديرب المركزي، و 11 من مستشفي بلبيس المركزي.

كما تم شفاء، 3 من مستشفي أولاد صقر المركزي، و 6 من مستشفي الزقازيق العام، و 2 من مستشفي الصدر بالزقازيق، و 7 من مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 1501 حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 197 حالة بعزل الزقازيق.


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