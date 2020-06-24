» صحة الشرقية تزف بشرى بشأن أرقام التعافي

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج 77 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 3 من مستشفي السعديين المركزي.

كما تم شفاء 2 من مستشفي أبو حماد المركزي، و 15 من مستشفي حميات الزقازيق، و 7 من مستشفي الحسينية المركزى، و 9 من مستشفي عزل فاقوس، و 7 من مستشفي الصالحية المركزي، و 5 من مستشفي ديرب المركزي، و 11 من مستشفي بلبيس المركزي.

كما تم شفاء، 3 من مستشفي أولاد صقر المركزي، و 6 من مستشفي الزقازيق العام، و 2 من مستشفي الصدر بالزقازيق، و 7 من مستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلي 1501 حالة بالمحافظة حتي الآن منهم 197 حالة بعزل الزقازيق.