بعد بلاغه ضد مرتضى منصور.."شوبير" يغرد عن "الحمير"

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شوبير
شوبير

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بلاغ

مرتضى منصور

احمد شوبير

حمير

في رسالة وصفت بالغامضة، نشر الإعلامي أحمد شوبير، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "لا تتسابق مع الحمير، لأنهم لو هزموك ستكون حمارا خاسرا، ولو فزت عليهم ستكون أفضل حمار.. حكمة أعجبتني".

وشهدت الفترة الأخيرة تراشق بالتصريحات من جانب أحمد شوبير، ومجلس إدارة نادي الزمالك.

وتقدم أحمد شوبير الأحد الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب الاتهامات التي وجهها له الأخير مؤخرا، والتي اتهمه فيها بحصوله على أموال وهدايا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورا من البلاغ، وأرفقها بالقول: "الصمت حيال التجاوز في الحق والعرض جريمة.. وبما أننا في دولة قانون، تعلى كافة مو?سساتها ميزان العدل والعدالة، فإنني أسلك الطرق القانونية والشرعية، للحصول على حقي، الذي لا أشك لحظة في كونه ا?ت لا محالة، ممن تجاوز كل الحدود، وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سبا وقذفا وتطاولا".

وأضاف: "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر، وعلى الله قصد السبيل".

وكان منصور قد هاجم شوبير واتهمه بالحصول على عمولات في صفقة انتقال صلاح محسن لنادي الأهلي، فضلا عن حصوله على أموال وهدايا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي.


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