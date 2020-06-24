اكتشاف أول إصابات بـ"كورونا" بين لاعبين في هذه الأندية

24 يونيو 2020 - 03:28 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اكتشاف 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في اليوم الثاني لإجراء المسحة للأندية.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب الاتحاد المصري لكرة القدم: "كشفت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وشمل المسح الطبي اللاعبين، المدربين، الإدارريين والعاملين مع الفرق".

وأجرى اتحاد الكرة مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي وفقًا لما أقره أشرف صبحي وزير الرياضة باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعداً للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.

من جانبه كشف الإعلامي هاني حتوت عن أندية الحالات التي تم اكتشافها، وكتب عبر حسابه على "تويتر":"إنبي في بيان رسمي يؤكد: 4 حالات إصابة كورونا للفريق.. لاعب بالفريق، ناشئ منضم للفريق الأول، عامل، عضو مساعد بالجهاز الفني. "ونرجو عدم السعي وراء معرفة الأسماء حرصا على مشاعرهم".

وأضاف :" الاتحاد السكندري أول ناد يعلن رسميا عن وجود إصابة كورونا بين صفوفه بعد المسحة الأولى.. "لاعب تم عزله بواسطة الدكتور".