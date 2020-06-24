  • الأربعاء 24 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب: جداري الحدودي أوقف فيروس كورونا

كارتيرون

الزمالك يحدد موعد عودة للتدريبات

قرقاش

قرقاش يعلق على قرار السعودية بشأن الحج

كارتيرون

«الجبلاية» تجتمع بـ 9 مدربين لحسم مصير الدورى

سد النهضة

وزير الري السوداني: ندرس اللجوء لمجلس الأمن بسبب سد النهضة

الطيران الإماراتي

طيران الإمارات: إصابة 26 مسافراً بفيروس كورونا على متن رحلة

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

"المسابقات" تعلن مواعيد 8 جولات بالدورى

ارشيفية

عودة الطلاب الأردنيين العالقين من مصر

مرتضى منصور

الزمالك يدعم صفوفه بـ 5 صفقات سوبر

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

«الجبلاية»: 6 حالات إيجابية لكورونا بالدوري الممتاز

ترامب: جداري الحدودي أوقف فيروس كورونا

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. مصر تجري تجارب سرية أثبتت نتائج مذهلة في علاج كورونا

#

ترامب يقلب الموازين بمفاجأة عن اللقاح الأمريكي لمواجهة كورونا

#

فيروس كورونا يخطف روح صديق دونالد ترامب

#

فجر السعيد: فيروس كورونا مؤامرة .. ودليلي ما حدث لـ"الأمير"

أمريكا

ترامب

المكسيك

جدار

فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الجدار الفاصل الذي تقيمه إدارته عند حدود المكسيك لعب دورا بارزا في جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب أمس الثلاثاء أثناء موجز صحفي عقده في مدينة يوما، خلال زيارة وصل بها إلى ولاية أريزونا ضمن إطار حملته الانتخابية، أن الجدار الحدودي أثبت فعاليته بنسبة 100 بالمائة، قائلا إن الحدود مع المكسيك باتت اليوم أكثر أمنا مما كان في أي وقت مضى.


وشدد ترامب على أن الجدار الذي يتجاوز طوله الآن 320 كيلومترا يمثل مشروعا منقطع النظير على مستوى العالم من الناحية التكنولوجية، واعدا بأن طول الجدار سيبلغ حتى نهاية العام الجاري 725 كيلومترا وسيقترب من 800 كيلومتر.


وقال الرئيس الأمريكي إن الجدار ساعد في خفض وتيرة تهريب البشر والمخدرات من المكسيك و"منع كارثة لانتشار فيروس كورونا عند الحدود الجنوبية"، وتابع: "الجدار أوقف كوفيد.. أوقف كل شيء".


وجاء هذا بالتزامن مع تسجيل أريزونا أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، أي 3591 إصابة خلال 24 ساعة.


وتعرض ترامب لانتقادات واسعة النطاق في بلاده لكيفية تعامله مع جائحة فيروس كورونا، خاصة وأنه كان يقلل على مدى أسابيع في المراحل المبكرة من الوباء بشأن خطورة العدوى.


ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس على نطاق واسع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وقتل أكثر من 121 ألفا من مواطني البلاد.


وفي خطوة جديدة مثيرة للجدل، قرر ترامب مؤخرا استئناف تجمعاته الانتخابية، على الرغم من استمرار الجائحة، حيث أصبحت أريزونا ثاني وجهة له بعد أوكلاهوما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اجتماع مهم بـ "كاف" لحسم مصير بطولاته
» المالية تكشف حقيقة الضريبة على مستخدمي الإنترنت مواقع التواصل
» نيولوك جديد لنجم الأهلى بمران "التتش"
» احذر هذه الأطعمة.. هي الأكثر ضررا علي الجسم
» اقتصادي: انفراجه قريبة في الاقتصاد المصري
» "الأسنان" تطالب باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء
» المالية : وحدة لمتابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة
» "عطوة": نجاح البرلمان جاء بفضل "عبد العال"
» العناني يستعرض ضوابط السلامة مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
» قرارات عسكرية جديدة تعلن عنها كوريا الشمالية عن خططها ضد نظيرتها الجنوبية
» لأول مرة عودة تدريبات الأهلى بالتتش

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية