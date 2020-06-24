محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة لشارع الهرم

24 يونيو 2020 - 02:47 م

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتها وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحوري المنصورية والمريوطية، ضمن خطة المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام؛ لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم وعدم السماح بالتعدي عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الإنترلوك بشكل موحد، مشددا خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدٍ على خط التنظيم في الشارع إضافة إلى تغيير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور في تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل.