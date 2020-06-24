القباج: تفعيل دور التعاونيات لتحقيق التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية

24 يونيو 2020 - 02:45 م

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المحاسب أحمد زهير مصطفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي .

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تولى اهتمام كبير بالتعاونيات وتسعى لربط نشاطها ببرامج الوزارة المتنوعة .

وخاصة برنامج فرصة للتشغيل والذي يهدف لتنفيذ إستراتيجية الوزارة لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً .

وأضافت القباج أن هناك فرصة للتعاون مع الاتحاد التعاوني الإنتاجي وباقي الاتحادات التعاونية في مجالات التدريب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ? في المحافظات المختلفة استهداف الأسر الأكثر احتياجاً .

من جانبه قام رئيس الاتحاد بشرح أهم القطاعات التي يعمل بها الاتحاد ومجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ورغبة الاتحاد في إنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية في عدد من المحافظات على رأسها محافظة الأقصر .

وخلال الاجتماع تم استعراض أوضاع الاتحاد التعاوني الإنتاجي والجمعيات التعاونية بشكل عام وطرق تفعيل دور الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات للمواطنين