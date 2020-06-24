» اجتماع مهم بـ "كاف" لحسم مصير بطولاته

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يعقد المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل، لتحديد موعد النهائي لمباريات نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

الإعلامي أحمد شوبير قال خلال برنامجه الإذاعي عبر اثير إذاعة أون سبورت اف ام : خلال الاجتماع سيتم وضع كافة المباريات الأفريقية المتبقية من بطولة دورى الابطال والكونفيدرالية كما سيتم تحديد موقف إقامة بطولة أمم أفريقيا في شهر يناير.

وأشار شوبير خلال تصريحاته أن مباريات افريقيا لن تؤثر علي جدول مباريات الدوري المصري لأنه سيتم الإعلان عن المسابقة المحلية ثلاث جولات فقط ويستمر تباعا.


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