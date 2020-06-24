«الجبلاية» تجتمع بـ 9 مدربين لحسم مصير الدورى

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اتحاد كرة

حضر اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عدد من المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز، من أجل حسم مصير الدورى المحلى.

جاءت قائمة التسعة مدربين على النحو التالي..

الفرنسي باتريس كارتيرون عن الزمالك ومحمود فتح الله عن بيراميدز وعماد النحاس المدير الفنى للمقاولون وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة وطارق العشرى المدير الفنى للمصرى ومحمد حليم عن فريق حرس الحدود وخالد جلال المدير الفنى لنادى مصر وإيهاب جلال المدير الفنى مصر المقاصة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع المدربين كافة المعوقات الفنية امام عودة اللاعبين الى الفورمة الفنية والجاهزية البدنية استعدادا لعودة الدورى الممتاز.


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