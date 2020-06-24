عودة الطلاب الأردنيين العالقين من مصر

24 يونيو 2020 - 12:53 م

أعلنت السفارة الأردنية أنها وجهت دعوة للطلبة الأردنيين الذين يدرسون في مصر للتواصل معها للعودة إلي الأردن.

واختصت الدعوة بالطلبة الذين انتهوا من أداء امتحاناتهم أو الراغبين في تأجيل الامتحان والعودة إلي ذويهم في الأردن .

وأشار المكتب الثقافي الأردني إلي أنه تواصل مع إدارة جامعتي 6 أكتوبر و جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بخصوص الطلبة المتواجدين في الأردن حاليا، علي أن تزودهم بأسماء الطلبة الراغبين في تأجيل امتحاناتهم .

جدي بالذكر أنه تم تحديد رقم علي الواتساب لتسجيل الطلاب الراغبين بالعودة للتنسيق مع الجهات المعنية علي رقم 01270075053 .