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اقتصادي: انفراجه قريبة في الاقتصاد المصري

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الخبير الاقتصادي أمير نادي
الخبير الاقتصادي أمير نادي

متابعات- أمينة عبد العال

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اقتصادي

كوفيد 19

أشاد الخبير الاقتصادي أمير نادي، بالجهود المصرية المبذولة من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد 19 – كورونا المستجد، أخرها قرارات الحكومة اليوم برئاسة د. مصطفى مدبولي بطرح إجراءات جديدة للتعايش مع كورونا.

وطالب الاقتصادي أمير نادي، في تصريحات تليفزيونية لقناة "الحدث اليوم" بضرورة عودة الحركة الاقتصادية من جديد وحركة تداول الأموال في البنوك ودعم المشاريع الاستثمارية الكبيرة والصغيرة من أجل عودة الروح مرة إلى عقب حالة الركود التي أصابت مصر خلال الثلاث أشهر الماضيين.

وأوضح أمير نادي، أن مصر من أقل الدول التي أصيبت بأضرار فقدان حركة الاستثمار العالمي، وأن مصر ستشهد انفراجه قريبة وقوية على جميع الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة التي نسير خلفها، مضيفًا بأن الإقبال على الاستثمار بمجال الرعاية الصحية سيساهم في دعم منظومة الرعاية في ظل الأوبئة التي تظهر مؤخرا، وأبرزها انتشار فيروس كورونا المستجد.

مؤكدًا أن خريطة الاستثمار تغيرت بالفعل بسبب كورونا وهذا أمر طبيعي نتيجة المتغيرات التي حدثت بسبب هذا الفيروس الذي جعل نسبة كبيرة من الاستثمار تتجه نحو الرعاية الصحية، مشيدًا بالاستثمار في مجال الرعاية الصحية لمساهمته في جذب رؤوس الأموال الأجنبية في ظل ما تحتاجه مصر حاليًا من زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية فيها.

يذكر أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تتوقع أن يكون عام 2021 هو عام حدوث انتعاش طفيف بنسبة 3.4%، معظمه سيكون من استعادة الناتج المفقود، وأن تعزيز الدعم والتضامن متعدد الأطراف لاحتواء الجائحة، إلى جانب المساعدة المالية والاقتصادية المقدمة إلى البلدان الأكثر تضررا من الأزمة، سيظل أمرا حاسما لتسريع عجلة الانتعاش وإعادة العالم إلى مسار التنمية المستدامة.


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