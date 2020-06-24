  • الأربعاء 24 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:54 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لقاح كورونا

بعد تجارب سريرية.. الإمارات تقترب من التوصل للقاح لـ«كورونا»

الملك سلمان وولي العهد

بالفيديو.. سعودي يستنجد باكيا بالملك سلمان وولي العهد وتحرك عاجل

ريال مدريد

أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

كورونا السعودية

السعودية تقدم هدية ثمينة للموظفين المتعافين من كورونا

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ميدو

ميدو ينتصر لـ "الأهلي" بتصريحات محرجة للزمالك

ساويرس

ساويرس يتعرض لسؤال محرج عن علاقته برئيس وزراء أثيوبيا .. وهكذا أجاب

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي عن تطورات حالة والدتها: يحيي العظام وهي رميم

شوبير

شوبير: فايلر قصته كبيرة أوي مع الأهلي .. وهذا ملخصها

وزير الأوقاف

"الأوقاف": قرار عودة المساجد لا ينطبق على الزوايا

جثة راعي غنم في أسيوط تثير ضجة بين الأهالي

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ظهور أجسام غريبة في كولومبيا تثير ضجة

#

صور "البرنس" في منزل ياسمين صبري وأبو هشيمة تثير ضجة

#

علاقة غير متوقعة بين"خاشقجي" والأميرة ديانا تثير ضجة علي مواقع التواصل

#

إيمي طلعت زكريا تثير ضجة في أحدث ظهور لها

جثة

أسيوط

راعي غنم

أثارت جثة راعي غنم عثر عليها ملقاة وسط الزراعات بعزبة البورة التابعة لقرية السوالم البحرية بأنبوب في أسيوط ضجة بين الأهالي .

وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة وسط الزراعات بعزبة البورة التابعة لقرية السوالم البحرية دائرة المركز.

وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين أن الجثة لشخص يدعو مينا حنا " 22 عاما " راعي غنم ومقيم بعزبة البورة السوالم البحرية دائرة المركز ولا توجد أسباب ظاهرة للوفاة. 

جدير بالذكر أنه تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة وتحرير محضر باللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» العناني يستعرض ضوابط السلامة مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
» قرارات عسكرية جديدة تعلن عنها كوريا الشمالية عن خططها ضد نظيرتها الجنوبية
» لأول مرة عودة تدريبات الأهلى بالتتش
» جثة راعي غنم في أسيوط تثير ضجة بين الأهالي
» ساويرس يكشف كيف سيجد مكانا في مقهى في ظل نسبة الـ25%
» نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة عن مرتضى منصور
» هالة صدقي: أحمد زكي كان يرفض إنتاج مسلسل عن حياته لهذا السبب
» فنان شهير: مستبعدش يدافعوا عن زنا المحارم خلال الفترة الجاية
» نجل هشام سليم منهارا: لا أستطيع مساعدة نفسي .. أين الرحمة؟
» عضو مجلس إدارة المصري يفجر مفاجأة عن فايلر والأهلي
» بريطانيا.. معظم الأماكن العامة تفتح أبوابها 4 يوليو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية