24 يونيو 2020 - 09:26 ص

تقام اليوم الأربعاء، عدد من المواجهات بالدوريات الأوروبية، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها جزئيا، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

"المصريون" ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد - 7:00 على قناة beIN SPORT HD 1

نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا - 7:00 على قناة beIN SPORT HD 6

نورويتش سيتى ضد إيفرتون - 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2

وولفرهامبتون ضد بورنموث - 7:00 على قناة beIN SPORT HD 7

ليفربول ضد كريستال بالاس - 9:15 على قناة beIN SPORT HD 2

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5

ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو - 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

ريال مدريد ضد ريال مايوركا - 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد ساسولو - 7:30 على قناة Super SPORT 9

روما ضد سامبدوريا - 9:45 على قناة Super SPORT 4

أتالانتا ضد لاتسيو - 9:45 على قناة Super SPORT 9