» نجل هشام سليم منهارا: لا أستطيع مساعدة نفسي .. أين الرحمة؟

24 يونيو 2020 - 08:27 ص

اعترف نور - نجل الفنان هشام سليم - أنه يعيش أوقاتا صعبة بعد اعترافه أمام الناس أنه لم يكن لديه خلل هرموني وأنه أجرى عملية تحويل كاملة وليس تصحيح.



وقال في بيان عبر "انستجرام: من يوم ما أعلنت أني تحولت جنسيا وكما قال أبي يومها أنا أمر بفترة صعبة جدا، لأن هناك كثير أمثالي يخاطبوني ويريدون أن أساعدهم كأني أملك القدرة على فعل شيء، وأنا لا استطيع أن أساعد نفسي".



وأضاف: "عند موت سارة شعرت أني وحيد في هذه الدنيا التي نعيش فيها وذلك لكل السباب الذي ناب هذه الفتاة حتى بعد موتها ".



وأردف: "لقد تعلمت أن ندعى لأي ميت أن يرحمه الله لكن ما حدث أن هناك ناس كثيرة سبت فيها وتمنت لها الحرق. أين الرحمة؟"..

