» بريطانيا.. معظم الأماكن العامة تفتح أبوابها 4 يوليو

24 يونيو 2020 - 12:40 ص

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إعادة فتح معظم الأماكن العامة اعتبارا من 4 يوليو/ تموز المقبل.



وقال جونسون، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، لقد حققنا تقدما بمواجهة فيروس كورونا وبالإمكان المضي قدما بتخفيف الإغلاق.



وفي إطار عملية رفع تدابير الإغلاق التي أعلنت عنها الحكومة مسبقاً، يسمح لأماكن العبادة ومصففي الشعر ودور السينما والمتاحف، إلى جانب المطاعم والحانات بفتح أبوابها اعتبارا من 4 يوليو، بحسب المصدر نفسه.



ومع ذلك، ستظل الأماكن الأخرى مغلقة، بما في ذلك الصالات الرياضية المغلقة وأحواض السباحة والمنتجعات وملاعب البولينغ.



وأضاف أن "الحكومة البريطانية لا تعتقد أن هناك خطرًا حاليًا من حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا في البلاد".

ولفت رئيس الوزراء البريطاني أن "حكومته تثق في الفطرة السليمة والمثابرة للشعب البريطاني، وبالتالي سيُطلب من البريطانيين الآن اتباع الإرشادات بدلاً من القوانين".

ومازالت الحكومة البريطانية تطالب المواطنين بالاستمرار في الحفاظ على المسافة الاجتماعية الموصى بها بين الأشخاص، وهي مترين، مع استثناء محدد يطبق في المتاجر والمطاعم، حيث من الممكن خفض المسافة إلى "متر واحد".



وتخضع بريطانيا لحالة إغلاق تام منذ 24 مارس/ آذار الماضي في إطار جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، والأولى في أوروبا.