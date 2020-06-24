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"الأوقاف": قرار عودة المساجد لا ينطبق على الزوايا

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"الأوقاف": قرار عودة المساجد لا ينطبق على الزوايا

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، مخطط الوزارة لعودة فتح المساجد .
وقال أبو عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «إستراتيجية الوزارة تتمثل في فتح المساجد بشكل تدريجي بإقامة الصلوات الخامسة كون عدد المصلين يكون أقل من صلاة الجمعة»، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مسئولين اثنين عن كل مسجد.
وتابع «سيتم فتح المساجد الكبرى فقط وليس الزوايا باستثناء المناطق التي لا يوجد فيها مسجد كبيرة»، مردفا «فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وإقامة الصلاة بعد رفع الأذان وغلق بعد إقامة الصلاة بـ 10دقائق أي أن المدة الإجمالية لن تتخطى نصف ساعة».
وناشد المصلين باصطحاب سجادة صلاة وارتداء كمامة عند التوجه إلى المسجد، مؤكدا أنه لن يسمح بإقامة صلاة الجنائز داخل المساجد، معلقا «من الصعب السيطرة على الأمور فيها».
وتابع «كنا نقول ساووا صفوفكم قبل الصلاة والآن سنقول تباعدوا يرحكم الله حيث سيكون هناك مسافة تتراوح بين متر ومتر ونصف بين المصلبين مع وضع علامات تحدد ذللك»، مشيرا إلى أن الوزارة ستتواصل مع المديريات لتوفير كمامات بالمساجد على غرار ما حدث في المترو.


وأكد أنه لن يسمح بفتح دورات المياه والأضرحة ودور المناسبات في كافة المساجد.

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