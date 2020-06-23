"الوزراء": قرار إغلاق المحال في العاشرة مساءً مستمر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن قرارات إغلاق المحال والمولات المقاهي والكافيهات في الساعة العاشرة مساءً دائمة وليست مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجدّ.
وأضاف "سعد"، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أنه سيتم استثناء فقط المحافظات السياحية من المواعيد المحدد لإغلاق الكافيهات والأماكن العامة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه اعتبارًا من السبت المقبل سيصبح "حظر التجول" جزء من التاريخ، مؤكدًا أن "ارتداء الكمامة" سيتم الالتزام بها، وأنها عقوبتها كما هي، وقال إن عملية فتح المساجد، لن تتم في وقت واحد، وستكون تدريجية وفقًا لنسب الإصابة في المناطق المختلفة.
وأضاف "سعد" أن المطاعم الموجودة في الأندية تعامل معاملة المطاعم خارج الأندية وسيتم فتحها "السبت" بنسبة 25% طاقة استيعابية، مشيرًا إلى أن الأندية وصالات الرياضة سيتم فتحها السبت بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، وأكد أن الأفراج وصلاة الجمعة وقداس الأحد موقوفة لحين إشعار آخر.