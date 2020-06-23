  • الثلاثاء 23 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رجاء الجداوي

الكشف عن مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوى

مدبولي

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تصريحات "مدبولي" عن الأطباء

الكمامة

هل ألغت الحكومة غرامة الكمامة؟.. متحدت "الوزراء" يجيب

رئيس الوزراء

متحدث "الوزراء" يزف بشرى سارة للموظفين بالدولة

مجلس النواب

"النواب" يطرح فكرة الغلق المبكر للمحال طوال العام

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 1332 إصابة بكورونا و87 حالة وفاة

محمود حمد

طعنه بمطواه.. القبض على نجم منتخب مصر بتهمة الشروع في القتل

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تعرب عن قلقها العميق من خطط الضم الإسرائيلية

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

الحكومة تكشف موقف موظفي الدولة بعد القرارات الجديدة

أرشيفية

تحذير من صدام عسكري وشيك بين الصين وأمريكا

وزير التعليم العالي:

سنصل لـ 70 ألف إصابة بـ"كورونا" نهاية يونيو

الحياة السياسية

الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

نحو 80 ألف إصابة بـ"كورونا" في قطر

#

77 ألف إصابة بـ"كورونا" في السعودية

#

الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"

#

السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن كل جامعة ستحدد جداول امتحانات نهاية العام، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات درس كل الاستعدادات لإجراء الامتحانات أول يوليو، وأكد أن الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى.
وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء دي إم سي» على قناة «دي إم سي»: «قمنا بعمل رسم توضيحي لطلاب الجامعات حول الامتحانات، ووزارة التعليم العالي أتاحت قبول أي أعذار من الطالب لعدم دخوله الامتحان، وتم تعقيم وتطهير كل الأماكن التي ستتم بها الامتحانات».
وأضاف الوزير: نتوقع أن نصل إلى 70 ألف إصابة بـ«كورونا» نهاية الشهر الجاري، موضحا أن توقع معدل أرقام «كورونا» يتطلب دراسة لمدة أسبوعين«، ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية تستطيع كسر الرقم التصاعدي لأعداد الإصابات.
وأوضح عبدالغفار أن تجربة «درايف ثرو» تشجع المواطن على الإقبال على إجراء الكشف والتحاليل، وهناك نية للتوسع في تجربة «درايف ثرو» للكشف عن «كورونا» بكل الجامعات.
وأكد وزير التعليم العالي أننا لانحتاج حاليا لتكرار تجربة المستشفى الميداني بالجامعات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» دولة أفريقية تعطل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن
» "الوزراء": رفع حظر التجوال ابتداء من السبت القادم
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الأربعاء
» سجن رئيس قرغيزستان السابق بتهمة الإفراج عن مجرم خطير
» السعودية.. قرار صارم بشأن الوافدين
» صور مفجعة.. فتاة تواجه أسوأ مصير بعد فسخ خطبتها
» كورونا.. تسجيل 179 إصابة جديدة في فلسطين
» فرنسا.. جريمة اغتصاب عمرها 17 عامًا تُحيّر السلطات
» الأوقاف: عودة صلاة الجنائز بالمساجد ولكن بشروط معينة
» وفيات "كورونا" تصدم البريطانيين
» كورونا.. إصابات جديدة بين الوافدين بالأردن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية