» دولة أفريقية تعطل مناقشة أزمة سد النهضة بمجلس الأمن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ثورة 30 يونيو حمت الدول العربية من مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.



وحول أزمة سد النهضة قال «هناك دولة أفريقية تلعب في موضوع سد النهضة، حيث تتواصل مع مجلس الأمن وتحاول تعطيل عقد جلسة لمناقشة الأزمة»، مردفا «سنتحدث عن أي طرف يحاول العبث بالأمن القومي المصري».

