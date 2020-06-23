"النواب" يطرح فكرة الغلق المبكر للمحال طوال العام

وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التحية لمجلس الوزراء على قرارات الفتح التدريجي.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن مجلس النواب ناقش فكرة تحديد موعد دائم لغلق المحال العامة بغض النظر عن أزمة كورونا ولكن يجب أن يقترن بتقييم عند الممارسة واستثناء بمقابل لبعض المناطق خاصة السياحية.

