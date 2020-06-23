ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

23 يونيو 2020 - 09:35 م

شهدت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء ارتفاعًا كبيرًا بلغ نحو 5 جنيهات.



وجاء هذا بسبب صعود سعر أوقية الذهب إلي 1767 دولارا بزيادة 17 دولارا.



ونرصد أسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:



عيار 18 : 678.85 جنيه



عيار 21 : 792 جنيها



عيار 24 : 905.10 جنيه



الجنيه الذهب : 6336 جنيها

