  • الثلاثاء 23 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمود حمد

طعنه بمطواه.. القبض على نجم منتخب مصر بتهمة الشروع في القتل

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تعرب عن قلقها العميق من خطط الضم الإسرائيلية

المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

الحكومة تكشف موقف موظفي الدولة بعد القرارات الجديدة

أرشيفية

تحذير من صدام عسكري وشيك بين الصين وأمريكا

أرشيفية

الجامعة العربية.. قرارات هامة بشأن ليبيا

الزوج القاتل حسين في صورة من حفل زفافه

ننشر فيديو كاميرا المراقبة.. "إعدام حسين" يتصدر الترند

السعودية

السعودية.. قرار صارم بشأن الوافدين

لفتاة

صور مفجعة.. فتاة تواجه أسوأ مصير بعد فسخ خطبتها

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من استئناف الدوري

هشام سليم وابنته بعد عملية التحول

بلاغ عاجل للنائب العام ضد ابنة هشام سليم المتحولة لرجل

سجن رئيس قرغيزستان السابق بتهمة الإفراج عن مجرم خطير

عرب وعالم

الرئيس
الرئيس

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

عامر حسين ينتصر لـ "الأهلي": كان يتم ضغطه لمصلحة الزمالك

#

سويلم لـ" تركي آل الشيخ": جالك شد عضل في الإبهام

#

نجم الزمالك: رحلت بعدما ألقى مرتضى الماء في وجهي .. وسيرحل هو أيضا

#

وفاة رئيس كينيا السابق عن عمر يناهز الـ 95 عاما

أدانت سلطات قرغيزستان، رئيس الجمهورية السابق ألماز بيك أتامبايف، بتهمة الفساد والإفراج اللاشرعي عن مجرم خطير.

وحكمت السلطات على الرئيس السابق بالسجن 11 عاما وشهرين.

وكشف التحقيق عن تورط مسؤولين كبار، بمن فيهم الرئيس السابق، في إطلاق سراح عزيز باتوكايف المحكوم بالسجن لمدة 11 عاما و8 أشهر بتهمة تنظيم تمرد في أحد السجون بضواحي بشكيك، أسفر عن مقتل نائب ومسؤول أمني واثنين من موظفي البرلمان.

وكان أتامبايف أعلن مرارا أن الاتهامات الموجهة إليه وأنصاره "مسيسة".

ورأس أتامباييف (63 عاما) قرغيزستان، إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، بين عامي 2011 و2017، وكان قد شارك في السابق في ثورات أطاحت برئيسين آخرين في قرغيزستان.

واعتقلت الشرطة أتامباييف في أغسطس الماضي، بعد أن داهمت منزله الريفي وتبادلت إطلاق النار مع أنصاره، ما أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة عشرات الأشخاص.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سجن رئيس قرغيزستان السابق بتهمة الإفراج عن مجرم خطير
» كورونا.. تسجيل 179 إصابة جديدة في فلسطين
» فرنسا.. جريمة اغتصاب عمرها 17 عامًا تُحيّر السلطات
» الأوقاف: عودة صلاة الجنائز بالمساجد ولكن بشروط معينة
» وفيات "كورونا" تصدم البريطانيين
» كورونا.. إصابات جديدة بين الوافدين بالأردن
» قرار حاسم بحق صيدلية ادعت علاج كورونا بالمنوفية
» "سوهاجي" يتخلص من حياته بعد خطوبة حبيبته لشاب آخر
» دولة خليجية تفاجيء نساء العالم
» مانشيستر سيتي يعلن انتقال سيرجيو أجويرو إلى برشلونة
» وفيات كورونا في العالم تصل لـ 473

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية