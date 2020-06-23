» سجن رئيس قرغيزستان السابق بتهمة الإفراج عن مجرم خطير

أدانت سلطات قرغيزستان، رئيس الجمهورية السابق ألماز بيك أتامبايف، بتهمة الفساد والإفراج اللاشرعي عن مجرم خطير.



وحكمت السلطات على الرئيس السابق بالسجن 11 عاما وشهرين.

وكشف التحقيق عن تورط مسؤولين كبار، بمن فيهم الرئيس السابق، في إطلاق سراح عزيز باتوكايف المحكوم بالسجن لمدة 11 عاما و8 أشهر بتهمة تنظيم تمرد في أحد السجون بضواحي بشكيك، أسفر عن مقتل نائب ومسؤول أمني واثنين من موظفي البرلمان.

وكان أتامبايف أعلن مرارا أن الاتهامات الموجهة إليه وأنصاره "مسيسة".

ورأس أتامباييف (63 عاما) قرغيزستان، إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، بين عامي 2011 و2017، وكان قد شارك في السابق في ثورات أطاحت برئيسين آخرين في قرغيزستان.

واعتقلت الشرطة أتامباييف في أغسطس الماضي، بعد أن داهمت منزله الريفي وتبادلت إطلاق النار مع أنصاره، ما أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة عشرات الأشخاص.