» كورونا.. تسجيل 179 إصابة جديدة في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورنا المستجد اليوم، بلغت 179 حالة.

وأضافت في بيان لها، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375، والإصابات النشطة إلى 754 كما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.

وذكرت الكيلة، في بيانها أنه "تم إجراء 2472 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت نتائجها سلبية باستثناء الحالات التي تم الإعلان عن إصابتها اليوم".

وتابعت: "تم سحب حوالي 2500 عينة لفحصها من مخالطي المصابين اليوم من مختلف المحافظات وستصدر نتائجها خلال الساعات القادمة".

وأعادت الحكومة الفلسطينية يوم السبت إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية، بسبب ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وسمحت يوم الاثنين، بإقامة الأفراح المحدودة بمواعيد مسبقة حتى يوم الأحد المقبل في المحافظات غير المغلقة وفق شروط السلامة الصحية التي حددها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة الذي يفرض قيودا على عدد الحاضرين.

وتخضع الأراضي الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي لحالة الطوارئ مع عودة الحياة إلى طبيعتها بفتح المساجد والكنائس وعودة المرافق العامة والخاصة إلى العمل.