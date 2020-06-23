الأكاديمية العربية: كورونا جاء بموارد وثروات على القارة الإفريقية

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قال الدكتور إسماعيل عبدالجليل مدير الأكاديمية العربية للمياه، إن فيروس كورونا المستجدات كان له نتائج إيجابية فى أفريقيا أكثر منها سلبية، حيث أن كوفيد 19 أحدث يقظة فى القارة الأفريقية على مواردها وثرواتها.

وتابع عبد الجليل فى كلمته فى مؤتمر الزراعة المصرية الأفريقية الحديثة في ظل الأزمات الوبائية عبر الفيديو كونفرانس، أن أفريقيا تمتلك موارد لم تستثمر الاستثمار الكافي حيث أنها تزخر بما يقرب من 25% من إجمالي الموارد الحيوية في الكرة الأرضية.

وأضاف مدير الأكاديمية العربية للمياه أن كورونا المستجد جعل العالم كله ينتقل من مرحلة التنقيب على البترول إلى التنقيب عن الجينات الوراثية حيث أن أفريقيا لديها من الجينات الوراثية التى يمكنها من زراعة نباتات تستطيع تحمل التحديات والمتغيرات المناخية، والتى من خلالها يمكن إنتاج الأدوية و العقاقير، واللقاحات.

يذكر أن مؤتمر الزراعة المصرية الأفريقية الحديثة في ظل الازمات الوبائية تضمن محاور أبرزها الوقوف على أحدث البيانات المتعلقة بالموارد ومدخلات الإنتاج الزراعي داخل مصر والقارة الأفريقية وكيفية توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة في استخدامها، و بحث سبل وآليات التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في قطاع الزراعة في مصر والقارة ومقترحات النجاح في ذلك .

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