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إعلام صيني يكشف آخر ما توصلت إليه الصين من لقاحات لكورونا

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أكد نادر رونج الإعلامي الصيني أن الوضع في بكين أصبح مستقر نسبيا، مؤكدا أن معدل الإصابات اليومية مستقر إلى حد كبير. 

وأضاف رونج خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه بالأمس تم تسجيل 9 إصابات واليوم تم تسجيل 13 إصابة بالفيروس منذ أن تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس الجديد في يوم 11 من هذا الشهر، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس الجديد في بكين وصل إلى 249 حالة.


وتابع الإعلامي الصيني أنه وفقا لما أصدرته لجنة التكنولوجيا ووزارة الصحة الصينية أن هناك 5 لقاحات لفيروس كورونا ما زالت في مرحلة التجارب السريرية، وسيتم الإعلان قريبا عن وجود شخص سيدخل المرحلة السريرية.

وأشار نادر رونج إلى أن الصين تعمل على طريقتين لإنتاج اللقاح، مؤكدا أن هناك طريقة تعتمد على الهندسة الجينية لإعادة التركيب لخريطة الجينية للفيروس .

وقال الإعلامي الصيني أنه قبل أيام تم الإعلان عن نتائج المرحة الثانية من التجارب السريرية من إنتاج شركة الصينية للمنتجات البيولوجية وتم الإعلان عن متطوعين لتجربة اللقاح.

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