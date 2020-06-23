» وفيات "كورونا" تصدم البريطانيين

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فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 29 ألفا و547

صدمت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء البريطانيين، بعد أن كشفت عن ارتفاع في الأعداد.


وارتفعت الحصيلة اليوم إلى 42927 حالة، بعد إحصاء 280 حالة إضافية بينها 171 وفاة جديدة مسجلة منذ أمس الاثنين.

كما تشمل الأرقام المعدلة 109 وفيات حدثت في أبريل ومايو الماضيين ويونيو الحالي ولم تسجل سابقا كوفيات سببتها الإصابة بفيروس كورونا.

فيما أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز" استنادا إلى البيانات الرسمية أن إجمالي الوفايت المشتبه بأنها نجمت عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا، تجاوز 54 ألفا وبلغ 54139 حالة، مما يجعل المملكة المتحدة إحدى دول العالم الأكثر تضررا من الجائحة.

ويشمل إحصاء "رويترز" الحالات المسجلة بشهادات وفاة أصحابها على أنها ناجمة عن كوفيد-19 في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى 12 يونيو، وفي اسكتلندا حتى 14 منه، إضافة إلى حالات وفاة في المستشفيات سجلت في وقت لاحق.



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