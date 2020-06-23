صور مفجعة.. فتاة تواجه أسوأ مصير بعد فسخ خطبتها

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لفتاة
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تشويه

فتاة

وجه

اسيد

لم تكن تتخيل ندى إيهاب أن يكون خطيبها السبب في أن تعيش باقي حياتها مشوهة، بعدما أقدم على تشويه وجهها وجسدها بالأسيد (ماء النار) انتقاما منها على فسخها خطبته في مدينة الخانكة بالقليوبية.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بإصابة ندى إيهاب وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب ألقى عليها مادة كاوية، حيث كشفت التحقيقات نشوب خلاف بين الشاب المتهم ويدعى ”ي. م“، وشهرته إسلام التركي، والمجني عليها بسبب فسخها الخطبة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها قررت فسخ الخطبة بعد 8 أشهر من خطبتها بسبب أنانيته المستمرة، حيث كان يهددها بأنها لن تكون لغيره، وبالفعل حين فسخت الخطبة أصابها بحروق من الدرجة الثالثة.

من جهته، قال والد المجني عليها إن ابنته قررت إنهاء علاقتها بخطيبها بعد اكتشافها اختلافه عنها وردت له المصوغات الذهبية وسلمتها إلى أهله فتتبعها  على متن دراجة نارية وألقى عليها مادة كاوية أصابتها بحروق وتشوهات خطيرة حتى تحول وجهها إلى كتلة سوداء.




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