الثانية يقع فيها الجميع.. 10 أخطاء تجنبها للوقاية من كورونا

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هبوط أرضي يضرب قرية بالدقهلية ويدمر 11 منزلًا
رسميًا.. الأوقاف توافق على فتح المساجد بهذه الشروط
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أبرزها فتح المساجد.. قرارات رئيس الوزراء بشأن عودة الحياة لطبيعتها
مكتشف إيبولا يفجر مفاجأة عن عزل مصابي كورونا
أحمد سالم
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