  • الثلاثاء 23 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هشام سليم وابنته بعد عملية التحول

بلاغ عاجل للنائب العام ضد ابنة هشام سليم المتحولة لرجل

هبوط أرضي في شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

هبوط أرضي يضرب قرية بالدقهلية ويدمر 11 منزلًا

وزارة الأوقاف

رسميًا.. الأوقاف توافق على فتح المساجد بهذه الشروط

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تناشد الدول العربية دعم تحركاتها في قضية سد النهضة

الفتاة

تصوير فيلم مخل للآداب في "الغيط" بالبحيرة.. تفاصيل صادمة

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بقتل اثنين قصاصًا بينهما بن سعود القحطاني

رجاء الجداوي

حقيقة وفاة رجاء الجداوي.. والصحة: إرادة الله

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

مدبولي

أبرزها فتح المساجد.. قرارات رئيس الوزراء بشأن عودة الحياة لطبيعتها

مكتشف إببولا

مكتشف إيبولا يفجر مفاجأة عن عزل مصابي كورونا

بعد عودة الحياة لطبيعتها..

الثانية يقع فيها الجميع.. 10 أخطاء تجنبها للوقاية من كورونا

الصفحة الأخيرة

كورونا
كورونا

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وزارة الصحة تنصح بـ3 أطعمة للوقاية من كورونا

#

نصائح مهمة من "الصحة" للمواطنين للوقاية من كورونا

#

الدواء المصرية : للوقاية من " كورونا" لا تتناول الأسبرين

#

«قنبلة موقوتة».. قفزات هائلة في أعداد إصابات كورونا بالهند

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في اجتماعها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها لفتح عدد من المنشآت مع الحفاظ على صحة المواطنين.

وعلق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية على قرارات مجلس الوزراء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعدة نصائح يجب مراعاتها عند التعامل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتمثلت نصائح الناظر في التالي:

1- الامتناع عن عادة التقبيل والأحضان.
2- عدم تناول الأطعمة المكشوفة في الشارع.
3- ترك الحذاء على الباب عند العودة إلى المنزل.
4- استعمال المناديل عند العطس.
5- تطهير الاوراق والنقود عند التعامل.
6- الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة.
7- عدم استخدام الأدوات الشخصية مع الآخرين.
8- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.
9- الاستحمام يوميا.
10- وضع الخبز على النار قبل تناوله.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مانشيستر سيتي يعلن انتقال سيرجيو أجويرو إلى برشلونة
» حرض على اغتصاب زوجته بعد قتلها.. جريمة بشعة تهز الدقهلية
» بيان من الأزهر بشأن اليوم الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية
» الصحة السعودية تعلن تراجع عدد إصابات كورونا
» قرار جديد من المحكمة عن تهرب هنا شيحة من الضرائب
» قرارات حازمة من "ترامب" عن تخريب النصب التذكارية
» بشأن انتهاء الجائحة.. مدبولي: الوباء سيظل متوطنا
» مدبولي: لسنا في حمل أن يتقاعس أحد عن عمله
» كورونا آخر الحسابات.. انطلاق مهرجان لحوم الكلاب بالصين
» قليل البخت.. لص يتصل بالشرطة لإنقاذه من مسرح الجريمة
» غرق 7 تلاميذ.. ضحوا بأنفسهم لإنقاذ صديقهم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية