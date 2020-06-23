  • الثلاثاء 23 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هشام سليم وابنته بعد عملية التحول

بلاغ عاجل للنائب العام ضد ابنة هشام سليم المتحولة لرجل

هبوط أرضي في شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

هبوط أرضي يضرب قرية بالدقهلية ويدمر 11 منزلًا

وزارة الأوقاف

رسميًا.. الأوقاف توافق على فتح المساجد بهذه الشروط

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تناشد الدول العربية دعم تحركاتها في قضية سد النهضة

الفتاة

تصوير فيلم مخل للآداب في "الغيط" بالبحيرة.. تفاصيل صادمة

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بقتل اثنين قصاصًا بينهما بن سعود القحطاني

رجاء الجداوي

حقيقة وفاة رجاء الجداوي.. والصحة: إرادة الله

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

مدبولي

أبرزها فتح المساجد.. قرارات رئيس الوزراء بشأن عودة الحياة لطبيعتها

مكتشف إببولا

مكتشف إيبولا يفجر مفاجأة عن عزل مصابي كورونا

تعليق شديد اللهجة من الأزهر على هجوم الكونغو الإرهابي

الحياة السياسية

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعليق شديد اللهجة من الأزهر على الحادث الإرهابي بأفغانستان

#

تعليق مفاجيء من ابنة "مرسي" على حادث سيناء الإرهابي

#

"الصحة" تحذر من عقار "كورونا" بالصيدليات

#

أول تعليق من أبو هشيمة لياسمين صبرى بعد الخطوبة

نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بيان لها اليوم بالهجوم الإرهابى الذي قام به عناصر من حركة القوات الديموقراطية المتحالفة التي ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابى، مما أسفر عن مقتل 20 مدنيا على الأقل. 


وقال بيان المنظمة إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: 93]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم]. 

وأضاف البيان: إن سفك الدماء المعصومة وترويع الآمنين من أعظم الكبائر التي توجب مقت الله تعالى، والإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح البريئة بأشد العقاب، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الأنعام: 151].


كما تقدم البيان بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعيا الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مانشيستر سيتي يعلن انتقال سيرجيو أجويرو إلى برشلونة
» حرض على اغتصاب زوجته بعد قتلها.. جريمة بشعة تهز الدقهلية
» بيان من الأزهر بشأن اليوم الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية
» الصحة السعودية تعلن تراجع عدد إصابات كورونا
» قرار جديد من المحكمة عن تهرب هنا شيحة من الضرائب
» قرارات حازمة من "ترامب" عن تخريب النصب التذكارية
» بشأن انتهاء الجائحة.. مدبولي: الوباء سيظل متوطنا
» مدبولي: لسنا في حمل أن يتقاعس أحد عن عمله
» كورونا آخر الحسابات.. انطلاق مهرجان لحوم الكلاب بالصين
» قليل البخت.. لص يتصل بالشرطة لإنقاذه من مسرح الجريمة
» غرق 7 تلاميذ.. ضحوا بأنفسهم لإنقاذ صديقهم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية