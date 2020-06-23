هبوط أرضي يضرب قرية بالدقهلية ويدمر 11 منزلًا

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توجه محافظ الدقهلية برافقه رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة أجا اليوم، الثلاثاء، وفريق من الإدارة الهندسية والشئون القانونية وقوة من شرطة مركز أجا، وقوة الحماية المدنية، إلى قرية ميت أبو الحارث بناءً على شكوى أحد المواطنين من التضرر بوجود هبوط بالقشرة الأرضية والتصدع بجدران بعض المنازل.

وبالمعاينة تبين وجود هبوط أرضي وتصدع فى جدران 11 منزلا متلاصقة بينها 6 في حالة سقوط و5 منها عرضت على لجنة الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط وجارٍ فحصها من قبل الإدارة الهندسية برئاسة المركز.

فيما جرى فرض كردون أمنى حول المنطقة مع إخلاء المنازل المتضررة لحين فحصها كما تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

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