تصوير فيلم مخل للآداب في "الغيط" بالبحيرة.. تفاصيل صادمة

23 يونيو 2020 - 04:23 م

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مخل للآداب لشباب يمارسون الرذيلة مع فتاة وسط الزراعات "الغيط" في محافظة البحيرة.

وبعد تداول الفضيحة والتعرف على بطلته، كثفت الجهات الأمنية من التحريات والبحث لتحديد المشاركين فيه، وبالفعل توصلت إليهم وتم القبض عليهم، لتفجر النيابة مفاجآت، خاصة بعد خروج الفتاة في فيديو تدعي فيه اغتصابها بالقوة من جانب هؤلاء الشباب.

وأعلنت النيابة العامة أنه من خلال التحقيقات تبين أن الفتاة أتت بنفسها أفعالا منافية للآداب العامة.

وقالت في بيان: إن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، لاحظت توترا في الدائرة بعد تداول واسع لمقطع فيديو مصور لامرأة تدعي فيه تعدي البعض عليها بمواقعتها كرها عنها، وبالضرب، مستنجدةً للحصول على حقوقها.

وبعد التحريات اكتشفت النيابة أن المذكورة كانت تقوم بأعمال منافية للآداب في بقعة زراعية ، وعندما شاهدها عدد من الأشخاص اعتدوا عليها بالضرب وصوروها ، فصورت فيديو تدعي فيه اغتصابها.

وأشارت النيابة أنها مستمرة في تحقيقاتها بالواقعة وقوفًا على حقيقتها مهيبة بالمواطنين تحري الدقة فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي .