  • الثلاثاء 23 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هشام سليم وابنته بعد عملية التحول

بلاغ عاجل للنائب العام ضد ابنة هشام سليم المتحولة لرجل

هبوط أرضي في شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

هبوط أرضي يضرب قرية بالدقهلية ويدمر 11 منزلًا

وزارة الأوقاف

رسميًا.. الأوقاف توافق على فتح المساجد بهذه الشروط

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تناشد الدول العربية دعم تحركاتها في قضية سد النهضة

الفتاة

تصوير فيلم مخل للآداب في "الغيط" بالبحيرة.. تفاصيل صادمة

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بقتل اثنين قصاصًا بينهما بن سعود القحطاني

رجاء الجداوي

حقيقة وفاة رجاء الجداوي.. والصحة: إرادة الله

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

مدبولي

أبرزها فتح المساجد.. قرارات رئيس الوزراء بشأن عودة الحياة لطبيعتها

مكتشف إببولا

مكتشف إيبولا يفجر مفاجأة عن عزل مصابي كورونا

تصوير فيلم مخل للآداب في "الغيط" بالبحيرة.. تفاصيل صادمة

آخر الأخبار

الفتاة
الفتاة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

" شات مخل" مع الشباب.. تفاصيل صادمة يرويها قاتل زوجته

#

تفاصيل صادمة.. حرق سعودية بـ"مية نار".. هذا ما حدث في منزلها

#

شاهد.. الكاميرات تضبط شابًا وفتاة بفعل فاضح في المدرجات

#

قتيلان في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

البحيرة

فتاة

ممارسة الرذيلة

الغيط

فيلم مخل

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مخل للآداب لشباب يمارسون الرذيلة مع فتاة وسط الزراعات "الغيط" في محافظة البحيرة.

وبعد تداول الفضيحة والتعرف على بطلته، كثفت الجهات الأمنية من التحريات والبحث لتحديد المشاركين فيه، وبالفعل توصلت إليهم وتم القبض عليهم، لتفجر النيابة مفاجآت، خاصة بعد خروج الفتاة في فيديو تدعي فيه اغتصابها بالقوة من جانب هؤلاء الشباب.

وأعلنت النيابة العامة أنه من خلال التحقيقات تبين أن الفتاة أتت بنفسها أفعالا منافية للآداب العامة.

وقالت في بيان: إن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، لاحظت توترا في الدائرة بعد تداول واسع لمقطع فيديو مصور لامرأة تدعي فيه تعدي البعض عليها بمواقعتها كرها عنها، وبالضرب، مستنجدةً للحصول على حقوقها.

وبعد التحريات اكتشفت النيابة أن المذكورة كانت تقوم بأعمال منافية للآداب في بقعة زراعية ، وعندما شاهدها عدد من الأشخاص اعتدوا عليها بالضرب وصوروها ، فصورت فيديو تدعي فيه اغتصابها.

وأشارت النيابة أنها مستمرة في تحقيقاتها بالواقعة وقوفًا على حقيقتها مهيبة بالمواطنين تحري الدقة فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مانشيستر سيتي يعلن انتقال سيرجيو أجويرو إلى برشلونة
» حرض على اغتصاب زوجته بعد قتلها.. جريمة بشعة تهز الدقهلية
» بيان من الأزهر بشأن اليوم الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية
» الصحة السعودية تعلن تراجع عدد إصابات كورونا
» قرار جديد من المحكمة عن تهرب هنا شيحة من الضرائب
» قرارات حازمة من "ترامب" عن تخريب النصب التذكارية
» بشأن انتهاء الجائحة.. مدبولي: الوباء سيظل متوطنا
» مدبولي: لسنا في حمل أن يتقاعس أحد عن عمله
» كورونا آخر الحسابات.. انطلاق مهرجان لحوم الكلاب بالصين
» قليل البخت.. لص يتصل بالشرطة لإنقاذه من مسرح الجريمة
» غرق 7 تلاميذ.. ضحوا بأنفسهم لإنقاذ صديقهم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية