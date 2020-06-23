حقيقة وفاة رجاء الجداوي.. والصحة: إرادة الله

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رجاء الجداوي
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تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الصحة

وفاة

كورونا

رجاء الجداوي

تصدر اسم الفنانة رجاء الجداوي محرك البحث على جوجل عقب أنباء تداولها البعض عن وفاتها عقب تدهور حالتها الصحية بعد إيجابية مسحتها الثالثة، على الرغم من حصولها على جرعتين من بلازما الدم من أحد المتعافين.

وردًا على تلك الأنباء قال مصدر في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية في تصريحات صحفية، إن الفنانة لا زالت تمكث بالعناية المركزة بالمستشفى ،وهي متواجدة على جهاز تنفس صناعي اختراقي، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن؛ لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

من جانبه نفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في وزارة الصحة، ما تردد عن حصول الفنانة على علاج بلازما دم المتعافين من الفيروس 3 مرات.

وأكد حسني في تصريحات مع الإعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن رجاء الجداوي حصلت على العلاج ببلازما الدم مرة واحدة فقط، ويتم التعامل معها مثل أي مريض آخر.

وقال حسني "بدون شك هي غالية علينا جميعا، لكن بلازما الدم لا يتم منحها للمريض سوى مرة واحدة".

وأتم الدكتور حسام حسني: "نبذل قصارى جهدنا لعلاج الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ولو لم ننجح في علاجها ستكون إرادة الله".


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