الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

23 يونيو 2020 - 03:06 م

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، تراجعًا في معظم البنوك، بعد فترة من الارتفاع المفاجئ.

حيث تراجع سعر الدولار قرشا فى بنوك (الاهلى الكويتى" بيريوس"،المصرف العربى الدولى ،البنك التجارى الدولى CIB ، قناة السويس ) ليسجل 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار فى بنك الاسكندرية 16.11جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع بتراجع قرشا .

و سجل سعر صرف الدولار فى بنوك (مصر ، الاهلى )نحو 16.10جنيه للشراء و 16.20 جنيه للبيع منخفض قرشا .

واستقر سعر صرف الدولار فى بنوك ( البركة ، الكويت الوطنى NBK ، المصرف المتحد، عودة ،التعمير و الاسكان ،مصرف ابوظبى الاسلامى ، المصرى لتنمية الصادرات ، اتش اس بى سى HSBC ، المصرى الخليجى ، مصر ايران ، العربى الافريقى ، التنمية الصناعية ،بلوم ، الاستثمار العربى AIB ) نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.11جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.