  • الثلاثاء 23 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هشام سليم وابنته بعد عملية التحول

بلاغ عاجل للنائب العام ضد ابنة هشام سليم المتحولة لرجل

هبوط أرضي في شارع مصطفى كامل بالإسكندرية

هبوط أرضي يضرب قرية بالدقهلية ويدمر 11 منزلًا

وزارة الأوقاف

رسميًا.. الأوقاف توافق على فتح المساجد بهذه الشروط

سامح شكري وزير الخارجية

مصر تناشد الدول العربية دعم تحركاتها في قضية سد النهضة

الفتاة

تصوير فيلم مخل للآداب في "الغيط" بالبحيرة.. تفاصيل صادمة

الملك سلمان

أمر ملكي سعودي بقتل اثنين قصاصًا بينهما بن سعود القحطاني

رجاء الجداوي

حقيقة وفاة رجاء الجداوي.. والصحة: إرادة الله

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

مدبولي

أبرزها فتح المساجد.. قرارات رئيس الوزراء بشأن عودة الحياة لطبيعتها

مكتشف إببولا

مكتشف إيبولا يفجر مفاجأة عن عزل مصابي كورونا

35 فندقا في 7 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ابنة رجاء الجداوي تعلن خبرًا حزينا عن والدتها

#

السعودية تسجل الحصيلة الأضخم لإصابات كورونا في يوم واحد

#

70 فندق يتسلمون شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل

#

تحطم مقاتلة أمريكية.. ونجاة الطيار

البحر الأحمر

أسوان

الإسكندرية

تسلم خلال اليومين الماضيين 35 فندقا بسبع محافظات هي القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والإسكندرية والإسماعيلية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية في البيان الذي نشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء  8 فنادق بالقاهرة الكبرى هي هوليداي أن المعادي، والمعادي، وكايرو خان، وامارانت بيراميدز، والأهرامات الثلاثة "بارسيليو "، وهلنان لاند مارك، ومريديان المطار، فورسيزونز القاهرة، و11 فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي امفوارس، وموفنبيك شرم الشيخ ريزورت، وجراند اويزيس، وشتيجنبرجر الكزار، واكسبرينس سي بريز، ومونت كارلو " الريتز كارلتون سابقا"، وجاز فنارة ريزورت " ابروتيل كلوب فنارة سابقا"، وابروتيل فنارة ريذدانس، ونعمه هيلز، وأوناس، ودايف ان ريزورت.

 وكذلك  10 فنادق بمحافظه الإسكندرية هي ادهم كمبوند، وبناسيا، ومكة، والحرم، وقاعود، وآمون، والمعمورة بالاس، واللؤلؤة، وجرين بلازا ان، وموتيل كينج مريوت، وفندق واحد بمحافظة الإسماعيلية هو فندق ميركيور السياحي، و 3 فنادق بمحافظه البحر الأحمر هما مينا مارك، والجفتون، ومارلين ان، وفندق واحد بمحافظه الأقصر  هو فندق سوفتيل ونتر بالاس، وفندق واحد بمحافظه أسوان هو فندق كتراكت.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتى الآن إلي 301 فندقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مانشيستر سيتي يعلن انتقال سيرجيو أجويرو إلى برشلونة
» حرض على اغتصاب زوجته بعد قتلها.. جريمة بشعة تهز الدقهلية
» بيان من الأزهر بشأن اليوم الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية
» الصحة السعودية تعلن تراجع عدد إصابات كورونا
» قرار جديد من المحكمة عن تهرب هنا شيحة من الضرائب
» قرارات حازمة من "ترامب" عن تخريب النصب التذكارية
» بشأن انتهاء الجائحة.. مدبولي: الوباء سيظل متوطنا
» مدبولي: لسنا في حمل أن يتقاعس أحد عن عمله
» كورونا آخر الحسابات.. انطلاق مهرجان لحوم الكلاب بالصين
» قليل البخت.. لص يتصل بالشرطة لإنقاذه من مسرح الجريمة
» غرق 7 تلاميذ.. ضحوا بأنفسهم لإنقاذ صديقهم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية