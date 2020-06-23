35 فندقا في 7 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

23 يونيو 2020 - 02:46 م

تسلم خلال اليومين الماضيين 35 فندقا بسبع محافظات هي القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والإسكندرية والإسماعيلية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية في البيان الذي نشرته الوزارة علي صفحتها الرسمية إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 8 فنادق بالقاهرة الكبرى هي هوليداي أن المعادي، والمعادي، وكايرو خان، وامارانت بيراميدز، والأهرامات الثلاثة "بارسيليو "، وهلنان لاند مارك، ومريديان المطار، فورسيزونز القاهرة، و11 فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي امفوارس، وموفنبيك شرم الشيخ ريزورت، وجراند اويزيس، وشتيجنبرجر الكزار، واكسبرينس سي بريز، ومونت كارلو " الريتز كارلتون سابقا"، وجاز فنارة ريزورت " ابروتيل كلوب فنارة سابقا"، وابروتيل فنارة ريذدانس، ونعمه هيلز، وأوناس، ودايف ان ريزورت.

وكذلك 10 فنادق بمحافظه الإسكندرية هي ادهم كمبوند، وبناسيا، ومكة، والحرم، وقاعود، وآمون، والمعمورة بالاس، واللؤلؤة، وجرين بلازا ان، وموتيل كينج مريوت، وفندق واحد بمحافظة الإسماعيلية هو فندق ميركيور السياحي، و 3 فنادق بمحافظه البحر الأحمر هما مينا مارك، والجفتون، ومارلين ان، وفندق واحد بمحافظه الأقصر هو فندق سوفتيل ونتر بالاس، وفندق واحد بمحافظه أسوان هو فندق كتراكت.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتى الآن إلي 301 فندقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.