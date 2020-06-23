قرار جديد من المحكمة عن تهرب هنا شيحة من الضرائب

23 يونيو 2020 - 02:28 م

أصدرت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد جميل اليوم الثلاثاء قرارا بتأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة في اتهامها بالتهرب الضريبي لجلسة 17 أغسطس المقبل للاطلاع.

وكانت شيحة قد اتهمت بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب حسبما كشفت التحقيقات.

وتعتبر الضرائب المقدرة عليها في الفترة من 2010 إلي 2017 خلال عملها مع شركات بانوراما للإنتاج الفني وصوت القاهرة وميديا هاوس وكونكت وأرت ميكرز و ميدل ويست .