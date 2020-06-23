قرارات حازمة من "ترامب" عن تخريب النصب التذكارية

23 يونيو 2020 - 02:14 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة من القرارات الحازمة أهمها السجن الذي سيكون مصير أي شخص يخرب أو يدمر أي تمثال أو نصب تذكاري.

وقال "ترامب" على حسابه الرسمي علي موقع التدوينات "تويتر": "لقد فوضت الحكومة الفيدرالية لاعتقال أي شخص يقوم بتخريب أو تدمير أي نصب أو تمثال أو ممتلكات اتحادية أخري في الولايات المتحدة مع السجن لمدة 10 سنوات وفقا لقانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى أو أي قوانين أخرى ذات صلة"، حسبما نشرت "اليوم السابع".

جدير بالذكر أن مظاهرات حاشدة انطلقت في الولايات المتحدة علي خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد" علي يد الشرطة وقام المتظاهرون بالتخلص من العديد من التماثيل التاريخية لارتباطها بالعنصرية.